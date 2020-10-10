女兒結婚變「賣女」！大陸一名男子被岳母要求50萬人民幣聘金（約213萬元新台幣），但結婚當天卻只拿出1.8萬人民幣（約7.7萬元新台幣），不料岳母馬上露出臭臉刁難，新娘不僅沒發聲幫忙，還在一旁翹著二郎腿數錢，氣氛一度相當尷尬。

綜合陸媒報導，岳母看到新郎僅拿出1.8萬人民幣，立即翻臉面露猙獰，當著親友的面前狠狠洗臉女婿，還不屑地說：「1.8萬太少了吧！」，現場氣氛瞬間凝結，新郎則一臉尷尬呆站原地，不敢多說一句反抗。此時親友試圖跳出來解圍：「這是入鄉隨俗，我們這邊.......」，話還沒講完，岳母直接幹譙「不行！誰來說都不行！」現場氣氛再度尷尬。

新娘數完錢後繼續玩手機。（圖／翻攝自《網易新聞》）

眼見新郎被媽媽刁難，新娘卻在一旁冷眼旁觀，甚至默默坐在一旁數鈔票，數完開始滑手機，彷彿一切紛爭都與她無關。

新郎崩潰說，女方要求他買房買車，還要給50萬人民幣聘金，因為自己出社會沒幾年，只有這一點存款，根本拿不出這麼多錢。還說：「我父母已經年邁，總不能吸乾他們的血吧？」。在他不斷哀求拜託下，終於與岳母談好價碼，拿著捧花順利迎娶美嬌娘。

(中時新聞網)