國民黨前主席吳敦義上午參加黨中央自辦升旗典禮時，久未露面的他，看上去神清氣爽，吳致詞時意有所指地暗諷前總統府發言人丁允恭，他說，最近在高雄市出現一個非常獨特的狀況，到總統府祕書長辦公室也出現同樣讓人覺得非常受不了的狀況，「我不要講是什麼事情，講了連我的嘴巴都被髒」。

國民黨上午在黨中央廣場舉辦升旗典禮，慶祝雙十國慶，黨主席江啟臣、前總統馬英九、前主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、黃復興黨部主委臧幼俠，以及多名藍委等人，上午齊聚一堂，大約有300人參加，氣氛歡樂。

吳敦義致詞時表示，這麼多年來，國民黨同志同心一德，共同追求的目標，就是一定要有尊嚴的國家、廉能的政府、富足健康的國民、和諧的社會、友善的國際，雖然過去曾經相當程度達到其中一部份，但近幾年來狀況有所萎縮與改變。

吳敦義意有所指地嘲諷，最近出生在台灣的民眾，都會非常的驚訝，在高雄市出現一個非常獨特的狀況，到總統府秘書長辦公室也出現同樣讓人覺得非常受不了的狀況，「我不要講是什麼事情，講了連我的嘴巴都被髒」。

隨後，吳敦義又重申，共同期待與共同努力，來強化國家與提高尊嚴，達到和諧社會、和平兩岸、友善國際與富足健康國民的目標。

(中時 )