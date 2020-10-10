大陸十一國慶期間，媒體大量曝露有關大陸建造太空站「天宮一號」的消息格外引人關注。中國大陸宣稱要在2年內完成空間站的建造工程。美國之音報導，美陸之間的角力已擴展至太空。

目前國際太空站領域大致處於「美國主導多國合作」的狀態。美國之音引述業內觀察人士分析說，在太空技術領域，美國一直處於技術壟斷地位，中國大陸大張旗鼓建造太空站的舉動顯然具有挑戰美國的意味，它標誌著美陸競爭已經從貿易戰、科技戰擴展至太空戰。

大陸媒體對這個太空站項目的報導極為詳盡，包括了建造進度、時間表，以及多個正在建造中的太空站組件以及航天員訓練情況。大陸表示將在2年內完成11次密集升空，利用「神舟」載人飛船和「天舟」貨運飛船把負責空間站組裝的宇航員以及「天和」空間站核心艙、「問天」實驗艙以及「夢天」實驗艙等空間站組件送上太空。

長征5-B運載火箭計劃將搭載「天和」核心艙於2021年上半年在位於海南省的文昌發射中心發射升空，長征2-F運載火箭隨後將在位於甘肅省的酒泉衛星發射中心搭載「神舟」載人飛船發射。

載人航天工程辦公室（CMSA）10月1日公佈消息稱，中國大陸最終確定了18位宇航員參與這一計劃，其中包括7名飛行員、7名航天工程師和4名載荷專家，其中1名為女性。

中國航天科技集團曾發文稱，中國大陸「天宮一號」空間站任務壽命將達15年左右，可供3名宇航員長期在軌駐留，半年一輪換，可供6人短期駐留10天。

今年6月，中國大陸宣佈將與法國、德國、日本、肯尼亞、秘魯等17個國家的23個航天機構合作，在「天宮一號」進行科學實驗。

美國國家航空航天局（NASA）日前曾發文警告，中國大陸的空間站計畫可能會威脅到美國的太空優勢。局長吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）曾對國會表示，國際空間站退役後，美國保持在地球軌道上至關重要，「天空一號」空間站將威脅美國的太空主導權。

布里登斯汀表示，國際太空站的使用壽命有限，終究會有結束的一天，為了讓美國保證在太空中戰略優勢，美國國家航空航天局要求在2021財政年提供1.5億美元，以幫助實現近地軌道的商業化。

他強調，中國大陸致力於建立中國太空站，並將其迅速「推銷」給世界，此舉正在威脅美國的太空利益。如果美國在付出所有努力後放棄近地軌道，那將是一場悲劇。

國際太空站於1998年正式建站，目前由美國國家航空航天局（NASA）主導，俄羅斯聯邦航天局（RKA）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、加拿大國家航天局（CSA）和歐洲航天局（ESA）等主力運作，美國曾在1993年拒絕中國大陸加入國際太空站計畫。

(中時 )