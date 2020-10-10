這下子籃網球星杜蘭特又不爽了！面對外界批評他「走捷徑」投靠勇士，才有辦法拿下兩次總冠軍，杜蘭特10日不滿嗆聲，「不，什麼叫做走捷徑？我一直都不懂這是什麼意思，我每天都在努力工作，付出100％力量做好每個訓練環節。」

杜蘭特在2016年夏天拋出自己決定從雷霆跳槽勇士的震撼彈，隨後連兩年跟著勇士拿下總冠軍，他也連兩屆獲選總冠軍賽MVP，沒想到去年總冠軍賽不敵暴龍後，他隨即宣告跟厄文跳槽籃網，也讓外界始終無法體諒他如此投機取巧方式。

「我在總冠軍賽最關鍵的時刻，也拿出頂級發揮，」去年總冠軍賽腳跟重傷的杜蘭特表示，「假如說我在總冠軍賽表現不好，或許你們說我走捷徑，我還可以接受，但我為了那支球隊，在連兩年總冠軍賽裡面，都拿出自己最棒的表現。」

「我每天對自己的要求都是努力爭冠與打出頂級表現，」杜蘭特說，「而在訓練與比賽中，我也自認做到98％的要求，所以我當然配得上這些榮耀。」可惜就算他怎麼解釋或反駁，恐怕都無法改變外界看法，因為他實在太喜歡跟鄉民互嗆了！

(中時 )