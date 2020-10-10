桃園市中壢區一名女童上月29日於幼兒園突然倒地，口鼻流血送醫後不治，法醫相驗後，發現女童的胃中有一顆鈕扣電池，死因究近是否為電池引起仍待查證，不過，幼童誤食的狀況相當多，若是誤吞「鈕扣電池」又該怎麼辦？醫師表示「給予２匙蜂蜜，可保護食道黏膜」。

據《自由時報》報導，長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，「鈕扣電池多為鋰電池，含有重金屬汞、鋰，具腐蝕性，除易造成神經毒性，也會釋放鹼性液體灼傷食道、氣管，導致組織壞死，甚至穿孔。」而幼童發生誤食的機率也相當高，不論是「電池鈕扣」，甚至是錢幣、鈕扣、極小的玩具等都有可能一個不注意就放進嘴裡。

顏醫師也表示，不少家長會利用「催吐」等方式，望能夠幫助孩子將其吐出，但醫師警告此做法極為錯誤，因催吐會導致吸入性肺炎，增加急診難度，若是懷疑孩童誤吞，可觀察是否有胸悶、呼吸困難等症狀出現，並給予２匙蜂蜜中和，這樣一來即可保護食道黏膜，而最重要的是得趕緊送醫急救。

針對桃園這名女童，桃園教育局表示，事發後幼兒園已陪同家長赴醫院及協助家長處理後續，並在當天完成校安通報。幼兒園也全程陪同家長到醫院、派出所，教育局也先致上2萬元慰問金。教育局表示，初步檢視教室教具設備，僅額溫槍、遙控器採用電池，不過是用3、4號電池，非鈕扣電池。

(中時新聞網)