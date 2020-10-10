109年國慶大會10日登場，憲兵快反連的精彩演出，展現平時訓練成果。（張鎧乙攝）

109年國慶大會10日登場，憲兵快反連的精彩演出，展現平時訓練成果。（張鎧乙攝）

國慶典禮今（10）日於總統府前登場，重頭戲國防部憲兵指揮部快速反應連騎乘重機進入觀禮台。今年共有12位女性參與演出成為全場「嬌」點，快反連今年首披迷彩裝登場，重機隊形變化秀出花式隊形，排出雙十慶賀國慶，其中背景音樂是今年金曲獎奪下最佳樂團的滅火器創作歌曲「曾經瘋狂」，整齊劃一的隊形讓現場響起一片熱烈掌聲。

象徵國軍「忠貞鐵紀」的國防部憲兵指揮部快速反應連，由連長嚴培文領軍，以時速5公里帶領18位身著典禮服機車手進入觀禮台，緊接著1/2噸偵搜車搭配18穿著戰鬥特裝的機車手威武登場。其中有12位女性參與演出，象徵國軍不分性別都可以扛起重任達成保家衛國的使命。

快反連今年首度披上迷彩裝登場，以重機隊形變化秀出花式隊形，排出雙十慶賀國慶，整齊劃一的隊形讓現場響起一片熱烈掌聲。背景是今年金曲獎奪下最佳樂團的滅火器創作歌曲「曾經瘋狂」，成為表演時的另一亮點。

憲兵機車連成立於民國43年，歷經多次組織調整於民國107年1月1日成為憲兵快速反應連，是國軍目前以重型機車執行國防相關任務的單位，本次為慶祝國慶，以潔白車身與迷彩編排成雙十字樣隊形，並以動態交錯方式呈現訓練成果。

目前快反連除了執行外賓使節訪華、國家重大慶典任務之外，為了因應敵情威脅、提升作戰能量，今年將重機的高度機動性與快速作戰結合，成為戰時重要的應變兵力。平時除了須接受嚴格重機訓練，更要完成人員專長培訓、武器操作等訓練，轉型成為戰力結實的戰鬥部隊。

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(中時新聞網)