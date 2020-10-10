市長盧秀燕與城市吉祥物石虎家族攜手步入會場，沿路與民眾握手互動拍照歡慶國慶。（陳世宗攝）

台中市政府10日在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，現場突破2萬人潮，旗海飄揚氣氛High爆。（陳世宗攝）

市長盧秀燕、立委楊瓊瓔率領民眾一起向國旗致敬。（陳世宗攝）

台中市空汙治理逐步展現成果，市長盧秀燕要民眾看天空，今天藍天白雲就是最好證明。（陳世宗攝）

台中市為歡慶國慶，捷運綠線市政府站今日首度開放民眾參觀。（陳世宗攝）

台中市為歡慶國慶，捷運綠線市政府站今日首度開放民眾參觀。（陳世宗攝）

台中市政府10日在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，現場突破2萬人潮，旗海飄揚氣氛High爆，捷運綠線市政府站今日也首度開箱，上午就擠爆數千參觀人潮。市長盧秀燕表示，今年雖受疫情影響，但市府團隊化危機為轉機；台中購物節突破90億元、招商引資1800億元全台最佳；空汙治理逐步展現成果，今天藍天白雲就是最好證明。

台中市109年國慶升旗典禮，由台中女中樂儀隊以操槍表演揭開序幕！盧秀燕與城市吉祥物石虎家族攜手步入會場，沿路與民眾握手拍照歡慶國慶；為迎接台中捷運新生活，特安排台中女中儀隊迎旗、台中捷運警察隊及台中捷運服務人員護旗，市長與現場2萬多名民眾齊唱國歌，歡慶中華民國生日。

盧秀燕說，今年是艱辛的一年，因為新冠病毒肆虐造成全球危機，但市府團隊絕不懷憂喪志化危機為轉機；今年台中購物節發票登錄金額90億元、台中招商引資1800億元，均創下全台最佳；交通燙平計畫也讓台中468條、213公里道路得到改善。

盧秀燕強調，今年台中空氣品質比往年大幅改善，每年入秋的台中被霾害壟罩，但今天藍天白雲好天氣，請大家抬頭看藍天，這是台中進步的最好證明，市府將持續努力，打造更好的宜居城市。

民政局指出，今日國慶典禮表演多元，中國醫競技啦啦隊帶來驚險拋接與華麗翻騰的舞蹈動作，讓現場民眾看得驚呼連連！西屯區泰安國小手鼓隊以驚天鼓聲壓軸演出，鮮豔繽紛的服裝搭配氣勢磅礡的手擊鼓，結合優美舞蹈，為典禮增添喜慶氛圍。

為歡慶國慶，捷運綠線市政府站今日首度開放民眾參觀，車站及車廂都妝點成國慶主題，早上6時多捷運站未開放就湧現排隊人潮，開放後短短1個小時累計3000多人次參觀；各種國慶主題打扮也紛紛出籠，包括國旗裝、國慶口罩、甚至熱氣球特製捷運車頭造型等，相當吸睛。

盧秀燕在國慶升旗典禮結束後，也趕往捷運站關心，藉由廣播向民眾介紹中捷特色與通車期程，「石虎家族」歐米馬與樂虎也到場與民眾同樂，紀念中華民國109歲生日。

(中時 )