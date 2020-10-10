蔡英文總統今天在雙十國慶談話強調，有決心維持兩岸關係的穩定，前總統馬英九上午參加國民黨自辦升旗典禮，會前受訪表示，有這個決心很好，但提醒如果兩岸沒有互信，即便有此決心也沒有用，因此兩岸要盡速恢復互信，才能讓海峽關係穩定和平。

馬英九致詞時說，今天是中華民國重要紀念日，可是民進黨有真心誠意要慶祝嗎？弔詭的是，蔡政府4年來每年國慶，中華民國都淪為配角，今年也不例外，他跑去總統府看了，發現今天國慶的主視覺設計，只剩下台灣與2020，國號與紀元都不見了。

他指出，去年國慶典禮上，蔡英文說中華民國不是誰的專利，是全體人民所共有的，這句話說得不錯，但更不是任何政黨拿來做為騙選票的工具。

馬英九列舉，蔡英文說要捍衛中華民國，但她口中只有政府遷台後的71年而已，沒有包括在大陸的38年；她上任4年斷交7個國家；駐美代表蕭美琴一上任就把官銜擅自改為台灣駐美大使。

談到蔡英文總統強調有決心維持兩岸關係穩定，馬英九指出，這話說得很好，但為什麼國民黨執政可以維持兩岸關係的穩定，她執政卻做不到？因為兩岸沒有互信。

他強調，國民黨堅持「九二共識、一中各表」，就是因為這是建立互信的重要步驟，有了互信，才可能維持和平穩定安全，因此重要的不是說一些漂亮的話，而是要拿出實際行動，建立兩岸互信。

他指出，可是蔡英文不但不朝這方向走，民進黨在立法院推動修憲，欲刪除憲法增修條文前言中「為因應國家統一前」字眼，這不但不能建立兩岸互信，還會愈走愈遠。

馬英九呼籲執政當局，台灣所面臨的問題，兩岸關係是最大挑戰，要改善兩岸關係，就必須建立互信，要建立互信，就應該真正實施中華民國憲法與兩岸關係條例，國民黨提出九二共識就是這樣的目的。

馬英九肯定黨主席江啟臣全力革新，在美豬問題、國家安全、兩岸關係都展現充分信心與戰力，讓人耳目一新，相信國民黨一定會在起，惟有國民黨提出一個務實的改革路線，才能夠開創中華民國的繁榮前景，確保兩岸和平。

(中時 )