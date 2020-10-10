李小飛平時有運動習慣，身形保養得宜。（盧禕祺攝）

李小飛（左）年輕時與女友合照，女友已成為老婆，一路扶持至今。（李小飛提供）

李小飛當年與林青霞合作拍電影。（李小飛提供）

李小飛（左）當年主演《人肉戰車》首映，林青霞特地去站台。（李小飛提供）

電影《熱血》由李小飛和胡慧中主演，2人當年在鏡頭前互動親密。（李小飛提供）

李小飛昔日和銀霞主演電影《江湖小浪子》。（李小飛提供）

李小飛曾在《鹿鼎記》扮韋小寶，演藝事業再創高峰。（李小飛提供）

資深影星李小飛是70年代末紅遍大街小巷的武打小生，更是零負評的一代師奶殺手。多年來外界僅知道他有2個兒子，但不知道其實當年暴紅後，他為怕影迷傷心曾隱婚10多年，且當時是與小他4歲圈外女友未婚生子，之後他棄影從商，這段往事塵封30多年。他近日接受本報獨家專訪，對於欠老婆一個婚禮至今耿耿於懷，盼有生之年能幫她圓夢。

李小飛曾演出《街頭小霸王》、《八二三砲戰》、《媽媽再愛我一次》等多部電影作品，當年是高顏值又能歌能演能導、多才多藝的男星。他曾與林青霞、王祖賢、楊惠姍、柯俊雄、銀霞、胡慧中等影星合作，這次訪談中分享了當年和林青霞拍片趣事，他曾故意戲弄她：「青霞，妳那麼愛秦漢，為什麼要故意嫁給秦祥林？她就瞪我、捏我；有次我和秦祥林拍電影，我就不敢問他了。」

歌手起家的李小飛，共出過6張國、台語專輯，他轉進電影圈和楊惠姍拍《錯誤的第一步》作品開啟社會寫實風潮，演配角的李小飛即受矚目。之後他拍《街頭小霸王》竄紅，一度讓他不知所措，「當時傻傻的，什麼都不知道」，接著拍電影《人肉戰車》，火紅到讓電影院破例首開午夜場，當時排隊人龍在西門町繞好幾圈，以此形容他超夯人氣一點都不為過。

和美女明星合作都沒傳緋聞？李小飛說：「我拍完戲就離開，對我來說，她們都高不可攀。」是當時女友（現在老婆）管得嚴？「她不會，那時候沒有B.B.Call也沒手機，是我個性的關係」。台中農家子弟出身的李小飛，退伍後在台北一家美容美髮店上班，認識現在的老婆，2人一路扶持至今，他形容老婆個性善良好相處，是純樸的村婦、持家的賢內助。

李小飛從未讓老婆曝光，連手機裡都沒老婆照片，這次難得讓她「露面」，照片中是他走紅後，年輕時帥氣模樣，她當時長髮飄飄依偎在他身旁，「我到任何一個地方都會被問『你老婆咧』，大家都說你老婆一定很漂亮、身材修長，我轉頭跟對方說『她就是我老婆』，他們常露出驚訝表情；有時我也會講她是我『小姨子』，她說過只要不入鏡，怎樣講她都可以」。

當年得知女友懷孕很震驚？李小飛打趣說：「那時候心想『有夠雖（倒楣）』。」他說老婆開得起玩笑，不會在意他講這句話。老夫老妻的他們，生活中喜歡互相抬槓添情趣，他虧老婆外貌，老婆則糗他沒人要，所以都娶不到小老婆。其實他對老婆很體貼，有次朋友搭他車，在車上看到一件和他身上穿得一模一樣的衣服，才知道工作時一絲不苟的李小飛，私底下是個會和老婆一起穿夫妻裝的好好先生。

(中時 )