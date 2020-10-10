新竹市眷村改建社區華夏金城舉辦竹市眷村唯一升旗典禮，10日上午9時在社區大門一片旗海飄揚，典禮由旗手舉著中華民國國旗進場後，緊接著是一面13米大國旗入場，讓現場民眾感動得差點落下淚來。今年升旗典禮現場有不少青年面孔，讓主辦單位相當欣慰。

華夏金城為新竹市眷村改建的社區，幾年前在市議員同時也是社區住戶的鍾淑英號召下，年年舉辦國慶慶祝活動。鍾淑英細數每年都用不同方式進行，第1年家家戶戶掛國旗、第2年送領巾，今年購入13米寬大國旗、用健行繞社區的方式來慶祝。

13米大國旗進場，讓現場眾人相當感動。（邱立雅攝）

「國慶日就是華夏金城的大事。」鍾淑英表示，不管有無選舉，國旗都時刻存在，此次國慶慶祝活動沒有擴大動員，僅在社區群組、臉書宣傳，歡迎大家來參加，沒想到來的人比往年更多，十分鼓舞士氣，也看到大家對國家、國旗的認同，更有對土地的熱愛。

此次升旗活動在護旗隊舉著國旗緩緩入場，接著是13米超大國旗進場，小小的社區空間一片旗海飄揚，現場還有長輩與兒童一同領唱國歌與國旗歌，待到國旗緩緩升起，不少人眼眶都感動泛紅。社區四處也可看見國旗飄揚，甚至不少住戶都在陽台掛起了國旗。

住戶鄭奶奶為已故退役少將鄭立軍的夫人，一早也舉著國旗參與典禮，她笑說真的很感動，她看著國旗也回想起當年從中國大陸逃難到台灣來的歷程，一路上艱辛坎坷，但是非常幸運地輾轉來到台灣生活。

還有一名來自桃園的王姓研究生，一早特地來參加升旗典禮，他表示外公是抗戰老兵，參加升旗典禮希望展現對國家的義務、愛國心跟凝聚力。市議員林耕仁則認為國旗對國有很大的意義，代表一個國家的核心價值，因為「國旗插在哪，勢力範圍就到哪」。

(中時 )