蔡政府8月無預警宣布開放萊豬進口，民間的反應淡然，似乎認為開放萊豬也沒關係。亞洲大學特聘教授、前健保局副總經理陳孝平表示，決策者說開放就開放，對於昨是今非沒有合理的解釋和道歉，養豬業者和民眾反應幾乎是零，這個世界可以用「虛無主義」4字形容，沒有是非、沒有道理，因此也不必講事實。

陳孝平表示，我一直不曉得怎麼對這件事有看法，整個社會從決策到反應是非常不正常的，民間反應淡然，他也不想多說什麼。後來他找到了答案，4個字「虛無主義」，指的是這個世界沒有是非、沒有道理，因此也不必講事實。

決策者說開放就開放，對於昨非今是至今沒有合理的解釋和道歉，養豬產業以及廣大民眾的反應幾乎是零，陳孝平一直在思考為何會這樣，但衛福部長陳時中好像已經給出答案。

陳時中說，台灣人氣質很好，病毒不侵入。陳孝平表示，其實不只是病毒不侵入，去兩年太平洋上方出現強烈颱風，但是碰到台灣就轉彎，這個世界發生巨大變化，陷入大劫難，台灣人認為沒有什麼大不了，不需要認真思考，不需要找真相，因此我把萊豬開放的反應稱謂虛無主義的現象。

陳孝平表示，大家覺得進口萊豬不好，但好像也沒有關係，台灣人對自己的福報和氣質有信心，有共機擾台也舞照跳、馬照跑，虛無主義之下，不知道什麼東西有所謂。今日台灣法學基金會舉辦萊克多巴胺研討會看似不合時宜，但學者的本分就是做這種不合時宜的事，期許大家秉持著「風雨如晦 雞鳴不已」的精神，繼續努力下去。

(中時 )