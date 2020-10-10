國慶日國慶寶寶報到，台中市各大醫院早上陸續傳出好消息，其中，林新醫院有名產婦原本預計11月18日生產，兩周前出現子宮頸擴張，經安胎後仍於10月10日凌晨緊急產出一名女嬰，雖然早產，幸好小女嬰健康無異樣，爸媽都鬆了一口氣。
林新醫院產房截至上午11點已陸續接生兩名女寶寶，其中02：34分出生的張小妹，原訂預產期為11月18日，兩周前媽媽出現腹部不適就醫，醫師發現其子宮頸已經開了兩公分，緊急安排到林新醫院住院安胎，未料國慶日凌晨寶寶還是迫不及待出生。
另外女嬰也在清晨5點43分自然產出，產婦也是9日出現宮縮狀況，入院奮鬥10小時順利自然產；柯姓女嬰也是第二胎，柯父表示，妻子第一胎是男嬰，已集了一個好字，但他還要再接再厲拼第三胎；柯太太對女兒自己選了5點43分出生的時辰相當滿意，他說，女兒2020年10月10日5點43分出生就是20201010543，而且當烘焙師父的柯爸爸也希望女兒出生帶來好運，可以順利再開麵包坊第三間分店。
(中時 )
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