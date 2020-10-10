中芯國際日前證實遭川政府實施出口管制，但外界認為美方狙擊大陸半導體產業動作並未收手，傳出下一步將鎖定DRAM產業，包括長電、華天、長江存儲、長鑫存儲等恐被列入黑名單，成為第三、第四個…華為。

美國富比士（Forbes）商業雜誌報導，中芯國際、長江存儲、長鑫存儲等必須加入實體名單，以確保美國關鍵技術不會被武器化以對抗美國人。若美方真的出手打壓，除了前述企業外，相關上下游產業鏈也會受到衝擊。

據DIGITIMES報導，半導體業界觀察，華虹及發展快速的長電、華天等封測廠，大陸最大的NAND Flash廠長江存儲、DRAM大廠長鑫存儲，以及設備大廠中微半導體都在美國關注名單中。若這些企業一一被擊破，大陸半導體自主大計將受阻。

然而美國封殺中芯是七傷拳，傷人傷己。金融時報早先報導，中芯遭制裁，短期內對大陸晶片生產將有不利影響，但新限制措施恐讓美國科技行業頭疼，因為中芯國際1/4客戶都在美國，高通為蘋果和谷歌生產晶片、也是中芯最大客戶之一，並為中芯帶來約1/10收入。

此外，中芯國際前一代部分晶片的全球市占高達10％，無論受到美方多大程度打壓，都代表美國客戶的成本也將急劇升高。

(中時新聞網)