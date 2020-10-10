解放軍殲-15編隊模擬打擊海島目標

今天是台灣雙十國慶，隨著美台關係升溫，近來解放軍動作不斷，頻頻出動戰機越過海峽中線。

據澳洲廣播公司（ABC）10日報導，史丹佛大學（Stanford University）弗里曼斯波利（Freeman Spogli）國際問題研究院研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）指出，以往中國大陸無力揮兵攻台，但今非昔比，解放軍在戮力軍改，全面進行軍事現代化後，如今已具備奪台的能力。而這從最近解放軍在台海頻繁軍演便可以看出。以往中方是射飛彈到台灣海峽以表達憤怒，現在則是出動戰機，直接飛入台灣領空。

而專精中方軍事的梅慧琳認為，與其問北京會不會攻台，倒不如問，解放軍奪台可不可能成功？此外，美國挺台介入的可能性，也需要列為重要考慮因素。她指出，要是只有台灣，中方會輕易獲勝，但若是美國介入，那真的要看狀況了。

她強調，現在與以往截然不同，1990年代時，美國航母只要在台海巡航，就足以威懾北京。如今中方提醒華府，只要他們想要，就能擊沉美國航母。梅慧琳認為，要是美國不徹底改變軍事態勢或戰略，到2028年時，北京可望懷著高度信心成功奪台。

不過，她也指出，和她交談過的中方軍官認為，北京會遠比這更早就準備好，而最早是明年或後年。

(中時新聞網)