◎一秒到日本 百貨日本展搭偽出國商機人氣爆棚

哇！長崎福砂屋蜂蜜蛋糕、東京花月堂菠蘿麵包、北海道妹妹金川燒…，國慶連假新光三越台中中港店特別舉辦「第十回日本商品展」，相準國人因國際疫情無法出國的遺憾，特別搜羅日本最夯的伴手禮以及道地小吃等61間人氣名店，並在賣場搭建日式居酒屋以及仿機場免稅店陳列伴手禮，一開幕人氣爆棚，限量商品幾乎開賣就秒殺。

◎網路熱搜「和牛吃到飽」餐廳即將登陸台中

被網友稱為信義區最難訂到的和牛吃到飽餐廳：「有之和牛鍋物食べ放題」繼台北信義店開幕不到1個月的時間，業者霸氣宣佈將於10月下旬在美食戰區台中接連開出2號及3號店，並將在10月16日及23日起開放電話預約。

◎隱身大理服飾商圈 萬華「呆待咖啡」小巧溫馨

台北市咖啡廳發展豐富多元，但萬華的在地咖啡店卻經常被忽略，促使地方店家團結共榮發展，「2020萬華老城咖啡香」活動今年已舉辦第2屆，共有「呆待咖啡」、「八坪大」、「TsubiCoffee」、「Anko西園美學會所」、「九日咖啡 自家烘焙咖啡館」、「鹿點咖啡」、「MounGar423咖啡廳」、「窺視珈琲」、「街口6號珈啡」、「凝視咖啡 Gaze Cafe」等多達20家萬華在地店家參與，聯合推出咖啡店集點散策，共享老城的魅力。

◎國慶連假首日開幕 總站夜市人車塞爆

台中市北屯區敦富路、敦富一街口「總站夜市」，國慶連假首日開幕，號稱300多個攤位進駐，吸引大批遊客前往逛街，下午5點，陸續湧現人潮，入夜開始塞車，民眾大喊「塞爆了！」，甚至有人抵達夜市入口卻都進不去，只能在圍牆外看熱鬧，攤商忙到手軟，幾乎沒時間休息。

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(中時新聞網)