蔡政府8月無預警宣布開放萊豬進口，前衛生署長楊志良表示，在政治的考量下，政府強求開放進口，但是票多不代表真理，我們也知道川普不信規矩、巴西總統不信真理，希特勒、毛澤東也很多人支持，但是他們也不是真理。衛福部長陳時中天天幫宣導，這就是政治，是沒有人格的人，總統蔡英文昨是今非，這樣的人等同爛人。

楊志良表示，萊克多巴胺過去在人體試驗失敗，因為有很大的副作用，只做到7個人就停止。科學講究的是真理，票多卻不代表真理，蔡英文票多，也不代表真理，希特勒和毛澤東也很多人支持，但他們也不代表真理。

川普不信規矩，巴西總統不相信科學和真理，強生原本不相信，現在相信了。陳時中在開放美豬後，天天幫宣導，這樣就是政治，這樣的人是沒有人格的人。蔡英文和很多立委，原本對於帶骨的美牛要開放進口，罵得一塌糊塗，現在卻開放美豬美牛，這樣的人等同爛人。

台大農經系教授、消基會董事長雷立芬表示，消基會堅決反對萊豬進口，目前為止都堅決不參與任何標示、任何單位的會議。她表示，身為教授，她關心的是對於養豬產業的影響，但這陣子的觀察發現，社會反應很奇怪，幾乎沒有什麼回應。萊克多巴胺本來要做成氣喘病的藥，但最後做不成，變成動物的食品添加劑，對動物福利來講也不是好事。

令雷立芬不解的是，豬肉進口的國家不只美國，還有西班牙等22個國家都可以進口台灣。當政府開發越南進口豬肉，不會敲鑼打鼓說越南豬肉安全，大家可以安心，面對美國，農委會卻可以砸錢做廣告，強調安全、有特殊的功能，這到底是台灣的農委會還是美國的農委會？

(中時 )