美東雙雄光芒與洋基一路打到G5割喉戰，洋基10日派出王牌寇爾(Gerrit Cole)形成一場投手戰，寇爾5.1局失1分飆出9次三振。不幸的是洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)最後挨全壘打砸鍋，終場光芒2-1獲勝，3勝2負晉級美聯冠軍賽！

立下大功的是光芒菜鳥猛將布拉索(Mike Brosseau)，他去年才登上大聯盟，此戰不在先發名單，光芒發揮變陣的精神，第6局將他換上代替崔志萬。布拉索一上陣就敲出安打，8局下他更是一棒定乾坤，陽春全壘打解開1比1僵局。光芒的第1分是由大哥梅斗斯(Austin Meadows)轟下的陽春炮。

洋基非常謹慎，寇爾第6局用超過90球被換下，並在第7局中途提早叫上左投查普曼。雖然查普曼狀況不錯卻無法在8局下解決右打的布拉索，他看球看得很清楚，時速99英里的火球也拿他沒轍。最後查普曼在第10球鎖定內角飆出100英里，但被布拉索打個正著，正好越過全壘打牆一點點。

洋基打線無法突破光芒投手車輪戰，光芒先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)投了2.1局就下去休息，全場4位投手合力撐完比賽。洋基只靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)4局上的全壘打進帳1分。今年將由光芒與太空人爭奪美聯冠軍，寇爾沒機會對上老東家太空人。

(中時新聞網)