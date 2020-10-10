今天是雙十國慶日，各縣市政府也各自舉辦國慶慶祝活動，但在高雄市今年卻見不到幾隻國旗，和去年前市長韓國瑜在任時，國旗插遍大街小巷的慶祝市容截然不同。對此，高雄市政府民政局回應，「因旗海會影響行車視線」，今年國慶才未在道路懸掛國旗。

國民黨高雄市議員陳麗娜日前在臉書貼文表示，去年雙十節去年雙十和今年的雙十高雄街景大不同！中華民國的國旗何時被貼標籤只屬國民黨？高雄又回到那個家門口掛國旗都有壓力的狀態⋯⋯如預期一般今年高雄街頭見不到旗海飄揚。

陳麗娜還表示，中華民國的國旗代表著中華民國建國精神！每每在國外，能看見自己國家國旗的振奮感，「為什麼在國內反而成為政黨標籤？」。

對此，據《中央社》報導，高雄市府民政局表示，工務局及區公所去年在重要道路插設國旗，但期間屢遭民眾陳情指影響行車視線，工務局配合民眾陳情事項，因此酌予調整，未於道路懸掛國旗。

民政局臉書近日也發文號召高雄市民，10日一早在澄清湖風景區，舉辦「國慶手牽手 齊步向前走」健走活動，以此慶祝國慶日。此外，對於雙十連假，市府粉專「樂高雄」，也提醒出遊民眾，下午行經旗津、西子灣與旗山周邊車流最多，請民眾多留意路況。

(中時新聞網)