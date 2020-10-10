買東西往往會「殺價」，但有時不要忽略行情亂殺價，否則不僅買不到，還會被消遣。就有位網友分享了一個對話截圖，女生想買一台二手筆電，在line交涉時，想把賣家開價1萬8000的筆電，殺價到1萬元，被拒後竟使出絕招：「人家是女生」，結果慘遭賣家冷回3個字KO，網友看到對話全笑翻。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》分享了買賣雙方的對話截圖，照片中可以看到，一位女買家詢價二手筆電，賣家回覆說「當初31900買的，只用一年賣你1萬8就好」。女買家試圖殺價「１萬好嗎」，賣家則回答「沒辦法，抱歉」，女買家不死心，接著寫下「人家是女生」，結果賣家竟回覆：「我是gay」，瞬間把女買家KO。

女子買筆電喊「人家是女生」想殺價，賣家神回讓網友笑翻。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）。

原PO笑稱，２人的對話內容堪稱是「頂尖對決」，網友看後也笑翻留言回覆說「哈哈哈快笑死」、「要多一句：我對海鮮過敏」、「有點東西」、「這買家太有才華」、「人家是gay的後勁更強」。

也有網友忍不住吐槽買家「以為菜市場亂喊價嗎」、「31900一年賣18000已經很划算」、「這樣就想要砍8000，傻眼！」。

(中時新聞網)