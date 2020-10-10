在109年國慶大會中，蔡英文總統呼籲朝野共同團結。（姚志平攝）

蔡英文總統偕同副總統賴清德今日上午在總統府接受前來參加中華民國109年國慶活動的各國駐台使節、駐台機構及國際組織代表，包括美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等人，致賀我國雙十國慶；因為疫情關係，總統與各國代表保持社交距離、戴口罩，相互已拱手致意。

上午9時30分各國駐台使節依序向總統與副總統拱手行禮致賀，總統與副總統對他們前來參加雙十國慶表達感謝之意，總統府秘書長李大維及外交部長吳釗燮亦在場陪同。

由於受到新冠疫情影響，今年不僅返國參與國慶的僑胞減少，各國貴賓因防疫考量不便來台。

今日前來致賀15國駐台使節包括：使節團團長暨聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、巴拉圭共和國駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）、帛琉共和國駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）、海地共和國駐台大使庫珀（Rachel Coupaud）、貝里斯駐台大使賀黛安（Diane C. Haylock）、吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）伉儷、聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）、馬紹爾群島共和國駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、瓜地馬拉共和國駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）伉儷、聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、諾魯共和國駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）、宏都拉斯共和國駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）、尼加拉瓜共和國駐台代辦李蜜娜（Mirna M. Rivera）、教廷駐台臨時代辦佳安道（Monsignor Arnaldo Catalan）及史瓦帝尼王國駐台臨時代辦庫內內（Lindiwe Cynthia Trizah Kunene）；駐台機構包括：美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）伉儷、歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski) 、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）、日本台灣交流協會台北事務所代理代表横地晃（Yokochi Akira）、澳洲辦事處代表高戈銳（Gary Richard Cowan）伉儷、印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）伉儷、駐台北韓國代表部代表姜永勳(Young-hoon Kang) 伉儷、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）、紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）、法國在台協會代理主任戴寧智（Guillaume Delvallée）暨配偶、德國在台協會代表王子陶（Thomas Prinz）伉儷、英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Elizabeth Nettleton）、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）伉儷及索馬利蘭共和國駐台灣代表處代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）伉儷等；國際組織代表包括：亞蔬—世界蔬菜中心主任沃培睿(Marco Wopereis)伉儷及亞洲太平洋地區糧食肥料技術中心主任張淑賢(Su-San Chang)伉儷。

(中時 )