迎接國際女孩日（10月11日）到來，也積極強攻女性國旅客群，台灣最大文創設計旅店集團-承億文旅即日起至11月7日推出「女子力旅遊」系列活動，攜手涼感衛『生棉領導品牌-愛康於承億文旅旗下六家飯店每間客房，貼心放置愛康衛生棉小禮並提供專屬優惠折扣碼，選擇搭高鐵入住承億文旅更可享受一泊二食，讓女性輕鬆旅遊住飯店吃美食。

為了更重視對女孩們的照顧及人權保護，自2013年起聯合國將每年的10月11日訂為國際女孩日(又稱台灣女孩日)，藉此呼籲性別平等及改善性別歧視。

根據訂房網站-台灣旅圖資訊調查發現，自2017年六月起訂房人性別比出現交叉，由女性為飯店客房訂房人的比例超過52％自此一路攀升，顯示出住宿旅遊時女性為消費關鍵決策者，而承億文旅則以貼心行動為出門旅遊的女性旅人「省麻煩」。

承億文旅集團品牌長簡巧珊表示：「根據公司內部大數據統計，除商務合約顧客之外，超過七成的訂房人為女性，針對女性顧客的需求來提供友善服務是承億文旅積極展現的。」女性出遊總少不了保養品化妝品等瓶瓶罐罐，但生理期所需的備品卻不一定被打包，此次承億文旅與台灣電商在地品牌-愛康涼感衛生棉合作，將超涼感衛生棉（愛康日用型衛生棉、護墊隨身包）放進客房，呼應國際女孩日的同時，也為入住旗下6間飯店（淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道）的所有女性顧客增加旅遊便利度。

愛康執行長何雪帆表示，「過去愛康就曾積極與飯店洽談合作，希望能讓衛生棉放在客房浴室作為備品，曾經歷不少挫折，除了因為成本考量遭到拒絕外，更多的原因是業者「擔心觀感不佳」，導致能合作的飯店屈指可數。而承億文旅認為這是一項很有意義、很貼心周到的需求，願意與我們合作，我們也感到很開心，越來越多飯店業者重視女性旅人的需要。能成為女性生理期間最暖心、舒適的陪伴也是我們的榮幸。」

配合國際女孩日推出的「承億文旅女子力旅遊」系列活動，只要於十月期間選擇高鐵聯票冬遊享食趣專案，除客房乙晚及早餐二客並享高鐵票八折優惠外，更贈送飯店午晚餐（擇一），台中鳥日子雙人房＄2600起贈義式雙人套餐、嘉義商旅＄2700贈港式飲茶雙人套餐、桃城茶樣子＄4000贈法式雙人套餐。承億文旅淡水吹風獨家高鐵優惠，自11月後享高鐵聯票專案加購高鐵票75折優惠。

(中時 )