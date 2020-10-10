李小飛當年練出一身健美體格，帥氣外型在當年堪稱是師奶殺手。（資料照片）

李小飛分享平時保健養生之道。（盧禕祺攝）

資深影星李小飛是70年代末紅遍大街小巷的武打小生，70歲的他沒有齒搖髮禿、凸肚老態，除了年輕時有跆拳道底子打下基礎，他至今每天做100多下伏地挺身、在浴室裡拉單槓健身練8塊肌，飲食也忌口，體重維持64公斤。近來他還做直播和年輕人接軌，看劉真、黃鴻升等年輕藝人驟逝，更覺得健康及愛自己的重要，他提及多年前曾有電視台找他拍8點檔，當時沒答應，否則他忙拍戲又忙生意，老命早就沒了。

歌手起家的李小飛，共出過6張國、台語專輯，亦曾演出《街頭小霸王》、《八二三砲戰》、《媽媽再愛我一次》等多部電影作品，當年是高顏值又能歌能演能導、多才多藝的男星。他曾與林青霞、王祖賢、柯俊雄、銀霞、胡慧中等影星合作。他當年和楊惠姍拍《錯誤的第一步》作品開啟社會寫實風潮，演配角的李小飛即受矚目。

之後拍《街頭小霸王》突然竄紅，一度讓他不知所措，「當時傻傻的，什麼都不知道」，接著拍電影《人肉戰車》，火紅到讓電影院破例首開午夜場，當時排隊人龍在西門町繞好幾圈，以此形容他超夯人氣一點都不為過。

李小飛拍電影時已看淡明星光環及名利，「除非打牌，不然我很少和圈內人來往，但我做生意就可以交到很多朋友」。他年輕時和朋友開始做珠寶生意，後來移居新竹也主持地方廣播電台，經營1家珠寶店還有2家湯包店及冷凍食品，據知前2年餐飲生意營業額達7000萬。他最近在直播中賣自己品牌的各種海鮮，1天3小時，靠著誠懇態度、親和力，成功擄獲許多鄉親支持，1天最高有60多萬收入，「我心態不敢老，這就是我看起來年輕的原因」。

他分享生意經，「我喜歡到處交朋友，比較不像明星，很多客人進到我店裡，沒人知道我是李小飛，我不要客人因為『李小飛』才買、不要因為名氣才走進來，而是因為我的產品好，成交了，我才會說我是李小飛，客人都會嚇一跳。我年輕時就喜歡做生意，很幸運沒有大起大落，我做任何事都會銜接，好比做珠寶，這個不好，還有電台主持可以持續，雞蛋放好幾個籃子的概念」。

李小飛從小廚藝就好，背後原因令人鼻酸。他12歲時，爸爸發生車禍，當時窮得沒錢醫治，爸爸因此傷重得躺在他懷裡過世，自此他和媽媽相依為命，小小年紀為幫忙家計，自己炸蚵嗲去賣、也賣過檳榔，「生活逼得我不得不獨立」。他後來從台中北上，在一家美容美髮店上班，謝雷是他的顧客，也成了他的貴人，謝雷帶他到夜總會唱歌，導演蔡揚名妻子看到他外型條件佳，李小飛就這樣栽進電影世界，拍片生涯中，亦曾入圍金馬獎男主角及男配角。

不像許多資深藝人老年潦倒困頓，做事有條不紊的李小飛早把後半段人生安排妥當、不愁吃穿，他多年前在草屯買了3甲地蓋農場。他說，在科技公司上班的大兒子、在加拿大經營餐飲的小兒子將來若不接他的餐飲事業，「我可以賣掉，再過退休生活」。嘗過成長過程的艱苦環境、走過歌壇、影壇風光年代，李小飛豁達地說：「我很幸福，能經歷過這些就足夠了。」

(中時 )