在大陸外交部說，兩岸之間不存在所謂「海峽中線」後，國防部昨表示，除1架美軍特戰運輸機昨沿著海峽中線，由北向南飛行外，1架共軍運8反潛機再度闖入我西南防空識別區遭驅離。對此，資深媒體人李正皓觀察到，這次美軍不僅畫出海峽中線，還拐下去把西南海域清楚標示出來，這代表西南海域現已成中美必爭的地。

李正皓在政論節目《新聞面對面》上表示，大陸先說沒有海峽中線，結果美國馬上來畫中線，而且美國來畫中線有沒有發現到，美軍到台灣的西南海域拐下來了！美軍不是單純只畫完中線，其實這也是過往的戰略疏失，因為過去都只注重海峽中線的概念，可是對於西南海域，是處於忽略的狀態。

美國空軍一架MC-130J經台海中線。（圖／翻攝自Plane Finder）

李正皓更表示，大家可以看西南海域的地形是個大陸棚，這裡可以藏潛艦，所以從大陸的潛艇若要從亞龍灣潛艇基地出來，非得經過這個西南海域。大家也可以注意，大陸派軍機來這裡偵查時，大都不是派戰機而是偵察機，因為要巡邏這邊是否有美軍潛艇藏身此處，並確保此處暢通無阻，所以現在反而西南海域變成兵家必爭之地。

李正皓指出，美軍此舉的政治動作是向大陸表示，除了海峽中線外，西南海域也是美國罩的。而台灣國防部也將在西南海域辦實兵不實彈的演練，這也是宣示西南海域是禁區。更甚者，現在海峽中線和西南海域也有更深層的含意，就是要維護一個自由開放的南海，不准大陸在此做非法的主權聲索。

(中時新聞網)