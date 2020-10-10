12名港人7月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，目前被扣押在深圳鹽田區看守所。港媒報導，港警有組織罪案及三合會調查科（O記）以涉嫌協助12港人偷渡離境拘捕9人，他們涉及「安排偷渡船隻」、「安排接應車輛」及「提供住宿窩藏罪犯」等三宗罪。警方將於11時30分在灣仔軍器廠街1號灣仔分區警署召開記者會，交代案情。

12名港人8月底涉嫌偷渡潛逃到台灣時被大陸海警截獲，以涉嫌偷越國（邊）境罪刑事，拘留於深圳鹽田區看守所至今逾一個月。深圳市鹽田區人民檢察院上月30日通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕犯罪嫌疑人鄧某某、喬某某，以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某某、黃某某等10人。案件仍在偵查中。

根據中共《刑法》第三百二十二條規定，違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重的處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。第三百一十八條規定，組織他人偷越國（邊）境的，處二年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；若有下列情形之一，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：

（一）組織他人偷越國（邊）境集團的首要分子；（二）多次組織他人偷越國（邊）境或者組織他人偷越國（邊）境人數眾多的；（三）造成被組織人重傷、死亡的；（四）剝奪或者限制被組織人人身自由的；（五）以暴力、威脅方法抗拒檢查的；（六）違法所得數額巨大的；（七）有其他特別嚴重情節的。

(中時 )