洪欣最近帶兒女去迪士尼，身邊不見張丹峰。（圖／翻攝自洪欣微博）

張丹峰稱呼洪欣「孩兒她媽」。（圖／翻攝自張丹峰微博）

50歲女星洪欣曾和莫少聰交往，2009年她二婚嫁給小10歲老公張丹峰，去年張丹峰爆出和經紀人畢瀅過從甚密，張丹峰鄭重否認後，畢瀅也離職退出公司職位。洪欣昨(9日)過50歲生日，曬出照片不見張丹峰現身，男方還用「孩兒她媽」稱呼洪欣，網友虧：「上一對以孩兒媽和爹互稱的，在多年否認後還是離婚了」，暗指楊冪和劉愷威。

張丹峰2年前就爆出軌經紀人畢瀅，當時他和洪欣共同發聲明否認，去年傳聞又起，張丹峰獨自跳出否認，並指經紀人已離職，洪欣則默不吭聲，被發現低調刪掉微博合照，就連洪欣和前夫所生的18歲兒子張鎬濂也清空微博，張丹峰則澄清照片是之前兩人吵架時刪掉的，卻被拿來大做文章，批評外界做過多聯想。

洪欣後來被網友目擊跟老公回到哈爾濱老家參加男方親友的婚宴，還合唱〈生命中的每一天〉送給新人，但兩人又被說在機場全程零互動，上月洪欣帶兒女到迪士尼遊玩，身邊有演藝圈好友蔡少芬、陳法蓉、李亞男作陪，就是不見張丹峰，又傳婚變。

昨洪欣過生日，蔡少芬、陳法蓉都獻上祝賀，洪欣也親自回應感謝，張丹峰轉發寫下：「孩兒她媽，生日快樂！」卻不見洪欣回覆，網友表示：「肯定離婚了，兒子生日彼此也不以父子相稱了，非常客氣正常的評論」、「希望你們一家人幸福」、「孩兒她媽，為什麼不叫老婆」、「離沒離不知道，但是不是以前的樣子了」。

(中時新聞網)