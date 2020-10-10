國民黨今日在黨中央舉行升旗典禮，多名支持者湧進共同慶祝國慶。會後，前總統馬英九在臉書發文，除祝賀中華民國生日快樂、國運昌隆，更宣示「臺灣安全！兩岸和平！」文章才出不到一個小時，即湧入超過2萬人按讚。

今日馬英九與黨主席江啟臣、前黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、黃復興黨部主委臧幼俠及多名藍委，特地穿上印有國旗與ROC forever字樣的T恤，共同慶祝雙十國慶，多名支持者也穿上國旗衣現身，場面歡樂熱鬧。

江啟臣致詞表示，今天大家聚在這邊，不只是替中華民國慶生，向國旗致敬，更是一起緬懷，本黨先烈奠定國家基業時的犧牲與盼望。他強調，中華民國不只是一個國號、一個政權，更是一組價值理念。江指出，藉此機會提醒執政黨，由於先賢先烈的努力，讓我們得以不分朝野，在10月10日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。站在一旁的馬英九頻頻點頭，予以認同。

會後，馬英九在臉書發文，寫道：「今天早上我到國民黨中央黨部升旗，與江啟臣主席及所有熱愛中華民國的朋友們一起慶祝雙十國慶，祝福中華民國國運昌隆！臺灣安全！兩岸和平！」更在文末特別標註了「中華民國建國109年」、「中華民國萬歲」、「臺灣加油」、「國民黨加油」作為關鍵字。

文章一出，一個小時內即湧入超過2萬人按讚。網友紛紛留言：「謝謝馬總統！國家需要您」、「真想念你在的時候」、「民進黨執政得不倫不類，國民黨要加油要重得到民眾的心啊！」「國父孫中山先看到今天的『中華民國』會有甚麼感想？」「馬總統加油！我們永遠支持您！」「臺灣安全！兩岸和平！」

(中時新聞網)