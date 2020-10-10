苗栗縣政府工商處推廣全民節電，今年由腹語師「飛弘與恰恰」主動出擊，巡迴縣內景點街訪民眾，逗趣十足。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，今年由腹語師「飛弘與恰恰」主動出擊，巡迴縣內景點街訪民眾，逗趣十足。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，今年由腹語師「飛弘與恰恰」主動出擊，巡迴縣內景點街訪民眾，逗趣十足。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，因疫情減少大型活動，改由節電宣傳車與腹語師、代言人主動出擊。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，10月11、12日皆有巡迴活動。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，10月11、12日皆有巡迴活動。（苗栗縣政府工商處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工商處推廣全民節電，以往舉辦大型戶外活動「星空電影院」，今年受新冠肺炎疫情影響，減少大型戶外聚眾活動，改由委託廠商巡迴縣內70個景點，透過腹語師及代言人主動與民眾互動，不僅把節電觀念有趣化，也透過影片宣傳了解景點特色，融入客家元素，多元推廣。

工商處公用事業科長吳志鵬指出，經台電統計，苗栗縣去年節電率排名全國第二名，以往辦理節電推廣都是舉辦星空電影院，但因疫情關係，今年減少大型戶外活動，把節電活動化整為零成另種形式，並結合科內原有的節電宣傳專車，由廠商推派專業人員把節電活動戲劇化、有趣化。

「全栗節電中」粉絲頁上，可見腹語師「飛弘與恰恰」與遊客互動的逗趣影片，街訪導入節電觀念，同時介紹苗栗縣內各大景點的特色與故事，工商處指出，今年的節電大使客家妹陳明珠，會與節電宣傳車不定時快閃、直播，並辦理有獎徵答，10月11日前往後龍，12日巡迴苗栗、苑裡、通霄、頭份。

公用事業科表示，節電活動自夏月用電高峰期開跑，今年會跑完縣內70個景點，收羅好吃好玩的地方，不僅達到宣導節電的目的，同時推廣苗栗旅遊，促進工商發展，並帶入客語活動，另外，10月12日縣府將邀請縣民一同響應「今夜不開燈」關燈1小時活動，享受月光，節電愛地球。

(中時 )