台鐵主打全新美學設計的「鳴日號」觀光列車，明年將投入營運，而列車已先拿下日本2020 Good Design Award設計大獎，是台鐵首度獲得國際設計大獎，也為新列車再度創造話題。

日本「GOOD DESIGN AWARD」為世界4大設計獎項之一，已有60餘年歷史，台鐵局表示，獲此獎項不僅代表Good Design Award對於鳴日號觀光列車設計的肯定，更是對於台鐵局致力推美學復興的另一種肯定，這也是台鐵列車首度獲得國際設計大獎。

台鐵鳴日號拿下日本2020 Good Design Award設計大獎。（台鐵局提供／陳祐誠傳真）

台鐵美學設計的「鳴日號」觀光列車，設計突破舊思維，導入創新概念，將內部改裝與外部路線景緻及環境融合，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標，以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配車窗外四季的風景變化進行內裝美學改造，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給大家有如旅館式的服務體驗。

台鐵表示，隨設計思維成為世界趨勢核心，導入設計軟實力驅動創新思維，主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」觀光列車，整體設計亮相時即受到高度討論及好評，因此特別授權原設計團隊協助參與國際設計獎，並藉由「鳴日號」觀光列車的設計參展，展現創新變革的決心，累積百年品牌價值，再造台鐵嶄新風貌。

繼鳴日號內裝及外觀設計獲好評後，鳴日號車頭牌也跟著亮相，整體設計延續台鐵美學復興計畫的核心價值，以「風景中見列車，列車即是風景」為題，透過鈦金屬的材質特性，以鏡面反映出環境之美，讓沿途風景透過車頭牌化作鳴日號的一環。

(中時 )