周姿君曾主持《穿梭陰陽界》、《暗光鳥新聞》等靈異節目，因此被封為「靈異鬼后」，接著便轉往戲劇圈發展，近年重心都在家庭上的她，已經鮮少出現在螢光幕前，不過日前接受訪問時，她透露昔日為了去大陸賺錢，不僅賠掉健康，也差點毀掉自己的演藝事業。

根據《三立新聞網》報導，周姿君曾去大陸發展4年多，光以新人之姿，兩個月就有7位數收入，可說是極度受到賞識，雖然荷包賺滿滿，無奈卻賠掉健康，她表示回到台灣後，先是肩頸不舒服，接著呼吸急促、全身又麻又痛，最後只能癱在床上不能動，直到赴醫院檢查才診斷出是「頸椎5、6節滑脫，有個小碎骨還壓迫到神經」，她形容那種感覺就像「刀插在脖子上，比生小孩還痛」。

醫師診斷後表示病情嚴重恐會癱瘓，但開刀又怕會有風險，一度讓她陷入兩難情況，後來有醫師建議先做高科技復健，但一次療程就要花費4千多塊，而且一個月就多達8次之多，但還好做完療程後，目前已恢復健康，生活也已經步向正軌。

至於會接下靈異節目主持，她之前受訪時表示是公司硬安排的，起初參與節目時，以在棚內說鬼故事居多，到後期才有到靈異或命案現場出外景，因為會在現場東翻西找，也營造出恐怖氛圍及節目效果。

(中時新聞網)