中信兄弟目前4連勝，氣勢如虹要繼續贏戰統一獅，派出洋投米蘭達對上土投江辰晏，兄弟目前僅落後下半季並列第一的獅隊、富邦悍將半場勝差，最快今晚能逆勢登龍頭，甚至有機會確定全年勝率第一。

國慶日上演經典獅象大戰，米蘭達本季對統一獅特別拿手，對戰自責分率僅2.76，為對戰各隊最低，不過8場對戰拿下3勝1敗，隊友還需要給予火力支援，才能奪下本季第10勝。米蘭達近況不錯，9月底剛從二軍輪休回來，近5戰都繳出優質先發，目前4連勝。

江辰晏今年起伏較大，6至8月一度苦吞先發7連敗，下二軍調整一個多月後，本月回歸對上樂天繳出5局僅失1分的成績，看起來修正的還不錯，但他本季對兄弟特別不拿手，5場先發吞4敗、沒有贏過，對戰自責分率高達9.53，本季挨兄弟打者9轟。

兄弟最快今晚登頂，若今晚贏球、富邦贏球，雖然下半季還是落後富邦半場，不過全年勝率將淘汰桃猿拿第一；若今晚贏球、富邦輸球，下半季超車獨居第一，若兄弟包辦上、下半季冠軍，對於總冠軍戰來說有相當大的優勢。

(中時 )