慶祝雙十國慶，國慶大典今(10日)早在總統府前凱道登場，今年受到疫情影響，僑胞出席慶典不如往年踴躍，加上受到疫情影響，許多海外僑胞無法返國參加國慶大會，慶籌會首度開放500位民眾進場觀禮。然而，國民黨立委許淑華一早在臉書曬出一張照片，頓時掀起網友討論，短短五小時時間，已有1.7萬人按讚。

與前高雄市長韓國瑜交情不錯的國民黨立委許淑華，因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號。

許淑華國慶日這天，在臉書po出一張照片，內容寫下「光輝十月」，背景則是以國旗當亮點，她則是露出燦爛招牌笑容。不少網友都紛紛寫下，「女超人配國旗，就是一股正氣」、「最愛許淑華」、「祝國慶曰快樂、假期快樂」、「最美立委，悠然自得」。

另外，前高雄市長韓國瑜今也在臉書po出影片，他說，「事實上109年的中華民國的國慶，我們心裡非常的清楚，從來幾十年沒有像此時此刻，這麼的風雨飄搖、這麼地危險，外部有不停的軍事壓力，內部，大家分歧四想。但是熱愛國家的人絕對有信心。」最後他也祝中華民國，生日快樂。

(中時新聞網)