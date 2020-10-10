小金門戰車翻覆事故殉職的中士車長林楷強遺體今（10）日上午在金門縣立殯儀館火化，陸軍司令陳寶餘跨海上香祭奠，林母數度放聲大哭，場面十分哀戚。陳寶餘強調，陸軍專案小組會將意外的原由、過程調查清楚，也會重新調整小金門的戰力部署，一切請國人放心。

烈嶼守備大隊1輛M41A3戰車，8日下午結束演訓返回營區途中，翻覆邊坡起火燃燒，造成中士車長林楷強殉職，下士駕駛劉禹宏及協助搶救的蔡明貴上兵受傷。

小金門戰車翻覆事故殉職的中士車長林楷強遺體今（10）日上午在金門縣立殯儀館火化，陸軍司令陳寶餘跨海上香祭奠。（李金生攝）

陳寶餘率同金防部指揮官賀政等高階幹部，向殉職的林楷強車長獻花致敬，並向家屬轉達總統蔡英文和國防部長嚴德發的關懷和慰問之意。

陳寶餘表示，目前事故的發生原由和過程正由陸軍專案小組深入調查，包括環境條件、人員和機械問題在內，都會調查得非常清楚，並在完成調查和核定後向外界公布。

家屬也表示，林楷強是執行任務為國家犧牲、奉獻，但家人仍感到十分不捨。林母在陳寶餘慰問時，數度放聲大哭，哀戚場面讓人感傷。

同行的高雄市議員陳明澤也說，在事故發生後，下士駕駛劉禹宏想盡辦法要救林楷強，家屬對此非常感謝，也希望他不要太自責，而總統己允諾要改善整體軍備，希望林楷強是因為這樣發生不幸的最後一人。

(中時 )