去年國慶日，國旗布滿高雄街頭，無論大街小巷都可以發現國旗的蹤影，對比今年國旗卻是寥寥無幾，高雄市議員陳麗娜接獲許多民眾反映，希望可以讓國旗海在高雄再次飄揚，便臨時決定10日在高雄的9個路口舉辦國慶日「國旗快閃活動」，展現人民愛國的情懷。

國旗快閃活動以市府外的四維民權路口為主要活動場地，擴及全市另外8個路口，號召民眾在10日的10時10分一同帶著國旗站上街頭、高歌「明天會更好」，除了誠摯慶祝福中華民國生日快樂，還要讓消失的國旗海再現高雄。

一早市府外就集結大批民眾前來參加國旗快閃活動，陳麗娜也不畏左腳傷勢，拄著拐杖與民眾一起同歡慶祝國慶，參與活動的熱情民眾，除了手拿國旗，更穿戴國旗衣、國旗帽，因為仍然於疫情期間，陳麗娜更貼心為大家準備國旗口罩，除了原定的揮舞國旗、唱明天會更好，現場更加碼演唱國歌，展現出大家對中華民國的熱情與愛戴。

陳麗娜表示，去年旗海飄揚的狀況，大家都非常振奮，但今年與去年的盛況相比，實在落差太大，許多民眾跟她反映，為何今年街上都看不到國旗，因此她臨時決定舉辦這場國旗快閃活動，希望愛國旗的民眾一起站出來，讓旗海在高雄的每個角落再度飄揚。

陳麗娜呼籲，愛國的精神，應該是每個人不分政黨、色彩，當今社會面臨中國與台灣關係不有善的情況下，照道理來說應該要更盛大舉辦激勵人心，但高雄卻呈現寂寥的狀態，政府單位對於國家應該要付諸更多愛國精神的宣導，讓國人可以在這個氛圍下更有向心力。

(中時 )