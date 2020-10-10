蔡政府8月無預警宣布開放萊豬進口，引發諸多爭議。毒物專家今於台灣法學基金會「萊克多巴胺的昨非今是」研討會中指出，萊克多巴胺有3矛盾之處。如果萊克多巴胺安全，教育部和國防部就不會不准吃，政府也不會允許進口卻不准豬農使用，全球也不會只有20幾個國家准用。

台灣毒物學會理事長李志恒表示，萊克多巴胺由美國開發，原本用於製作藥品，但在藥品查驗登記沒有通過，因此在藥品的安全上是有疑慮的，後來才轉為給動物的添加物。

李志恒表示，萊豬的開放有幾個矛盾之處，首先是各部會的立足點不一樣，負責為安全把關的衛福部、農委會認為是安全的，反而是教育部、國防部為學生和國軍著想，不開放使用。

假定萊克多巴胺真的這麼好，節省飼料的話，為什麼只有進口的可以用，國內的養豬養牛戶不能使用來減少成本？如果是沒有爭議的，那很多國家都會上市使用，但是歐盟為主的160個國家沒有准許，只有原開發的美國和少數20幾個國家使用，風險評估就變得非常重要。

當初萊克多巴胺的開發，是擬交感神經的作用劑，就像遠古時代到野獸，會心跳加快、血壓升高，用來逃跑、和野獸打架，萊克多巴胺的作用也是如此。在動物身上，萊克多巴胺被利用的是副作用，促進蛋白合成、長肌肉、減少脂肪，也因此被叫做瘦肉精。

李志恒表示，萊克多巴胺造成的心搏過速作用等心血管問題需要被納入考慮。目前擬議中的標準，也尚未考慮特定族群，如心臟病、慢性腎臟病、老幼等。

除了心血管問題，萊克多巴胺體外試驗的基因毒性問題還未完全釐清，動物試驗的子宮肌瘤問題經評估認為在人體不會發生，但仍需要更多證據。至於執行每日容許攝取量（ADI）評估的人體試驗由因人數太少、實驗設計問題，無法進行有效評估。

(中時 )