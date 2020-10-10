陳曉東新劇收視佳。（取自咪咕視頻）

陳曉東新劇中有不少金句。（取自咪咕視頻）

陳曉東的練舞照引發觀眾猜測。（壹定娛樂提供）

由李南執導，陳曉東、伍嘉成、楊昊銘、鄧澤鳴、羅傑、蔡正傑等主演的青春勵志劇《乘風少年》正在咪咕視頻、芒果TV熱播，開播當天就在芒果TV上單日播放量衝上第一，開播僅1 周，單平臺播放量就破億，並頻頻登上熱搜。陳曉東飾演「人間導師」韓臻上演「明式護崽」：「我的人我說了算」。

陳曉東的角色是音樂導師韓臻，劇中金句頻出「人在年輕的時候一定要跟自己多較勁，不較勁的話，怎麼能認清自己呢」、「成就越大格局越小，你所能夠達到的高度就越受局限」每一句都富含道理，在劇中不僅是音樂導師，還兼職著學員們的人生導師。

劇中陳曉東的狀態好、表演細膩，秀歌技、彈鋼琴、彈吉他，十八般武藝樣樣精通。已出道20幾年的陳曉東，劇中他的這些學生年齡和他的出道時間都差不多，但戲裡完全看不出有著這麼大的年齡差，被網友稱讚果然是不老男神，凍齡有術。

走在追劇前線的陳曉東，曾一晚連追6集劇，吐槽笑說：「比賽其實都是韓老師說了算的、韓老師是文案高手」。劇中韓老師眼光獨到，親自培養練習生，幫助他們成團出道，被網友稱為乘風少年裡「李秀滿」。

近期有舞蹈老師在微博上接連曬出陳曉東認真練舞照片，穿著背心，肌肉線條明顯，舞蹈動作也到位。平時就自律堅持健身的他，身材保持完美，跳起舞來帥氣不減，陳曉東練舞的照片更是引發網友猜測和期待。

(中時 )