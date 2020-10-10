前高雄市長韓國瑜今天表示，今年是中華民國109年生日，海內外很多好朋友都紛紛參加國慶升旗典禮，大家抱著歡喜的心來慶祝中華民國的國慶，但是我們都非常清楚「中華民國真的面臨到了風雨飄搖、內外夾擊」。

韓國瑜今天在臉書貼出一支國慶祝福影片，表示109年中華民國國慶，從來幾十年來，沒有像此時此刻這麼地風雨飄搖、這麼地危險，外部有不停的軍事壓力、內部大家分岐，但是熱愛國家的人，我們有絕對的信心，我們熱愛我們的國家，當我們看到青天白日滿地紅國旗，事實上，我們心裡面充滿了熱情，充滿了情感。

讓我們一起跟海外的同胞，來共同擁抱，我們這一面美麗的國旗，讓我們一起來保衛我們的國家、保護我們的家園，保護這個土地上，所有善良的人民。讓我們一起來大聲地祝福，中華民國，生日快樂，大家加油。

親愛的中華民國今年109歲了，一樣的青天白日、一樣的滿地鮮紅。109年的斗轉星移，看似換了人間、卻又似曾相識。我們締造過三十年的經濟奇蹟、我們守護著七十載的昇平寶島，誰也不能否認，這一片青天白日滿地紅庇佑的不只是36000平方的山河土地，也是5000年文明的才情歲月，更是2300萬人民的平安幸福。

衷心祝福我親愛的中華民國，繼續下一個百年的和平繁榮，期盼我們總有一天、能有機會，秉持國父孫中山先生創建民國的初衷，實現一個真正「大同之治、與民謀福、天下為公」的中華民國。中華民國，生日快樂！影片一出，狂吸3.5萬人按讚。

(中時新聞網)