國慶連假第2天，合歡山湧入大批人、車，擠爆武嶺等景點，當地停車場一位難求，甚至出動警察交管、取締，一上午開出數十張違規罰單。從晚上到白天，遊客絡繹不絕，網友形容「武嶺夜市」重新開張！

雙十國慶連續假期，中部合歡山、清境農場成為不少民眾度假、踏青首選，從9日開始就有大量車潮上山，主要道路台14甲線平均時速僅30公里，包括武嶺、松雪樓、昆陽、遊客服務中心等停車場，全部爆滿，「上得了山卻找不到停車位」。

網友驚呼：「武嶺夜市再度開張！」許多民眾為了看出日，選擇半夜摸黑上山，儘管山上寒冷，仍擋不住熱血澎湃。周邊飯店、民宿趁這波連假，住房率再度滿血。

日前一張遊客、汽車、自行車塞爆合歡山的照片網路瘋傳，嚇壞有意上山的民眾，紛紛打電話取消訂房；事後證明照片是5年前的場景。

這波假期，「遊客真的回來了」。不過業者認為，今年十月除了國慶，還有月初的中秋，民眾不大可能10天內出遊兩趟，頂多選擇住家或工作地附近走走，合歡山會這麼熱鬧，或許跟容納量本來就較小有關。

警方估計，昨清境、合歡山車流量約3500車次，是平時假日的2.5倍；今上看5000車次，呼籲民眾出發前先了解路況，做好替代計劃。

遊客衝上武嶺，網友形容「夜市」再度開張。（翻攝公路總局即時影像網站）

(中時新聞網)