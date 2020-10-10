共機國慶前頻擾台 蔡英文演說再強調：「示弱退讓不會帶來和平」

國慶文告講稿紙本。（圖／取自鄭運鵬臉書）

今日是中華民國109年國慶，總統蔡英文今年國慶文告主題為「團結台灣，自信前行」，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點；蔡強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇；「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任」。同黨立委鄭運鵬指出，今年蔡唯一一句脫稿談話就是，在文末加入了「中華民國生日快樂」。

鄭運鵬在臉書發文，寫道：「總統唯一一句脫稿談話，一起朝有光的地方前進，『中華民國生日快樂』，謝謝大家。」並在文末特別標註「我最專心聽講」。附圖則是國慶文告講稿紙本。

文章一出，迴響熱烈，一小時內獲得近千個讚。網友紛紛留言：「這句加得最好，發自內心！跟鋼鐵人最後脱稿一樣！」「委員對稿好仔細……」「校稿幹事長」、「糾察隊也沒這麼嚴」、「這句話真的講得我超感動」。

此外，也有網友回應：「其實，稍早府給媒體的全文稿裡面有這一句『中華民國生日快樂』。可能後來加的」、「現在是順民意叫中華民國喔？」「應該跟民意無關，只是陳述現實而已還好吧」、「不脫稿一下，那些含吉粉會崩潰」。

(中時新聞網)