一名吳姓女騎士於2017年12月某日行經台北市中正橋，卻突然遭橋下的車行老闆持「空氣槍」打中臉，導致吳女多顆牙齒斷裂、舌頭也差點被打爛。當時警方火速於16小時後逮回嫌犯，台北地院經審理，依非法持有、販賣空氣槍等罪判刑，合併執行3年8個月有期徒刑。全案可上訴。

據判決書指出，吳女於2017年12月某日騎車行經台北市中正橋，沒想到卻突然感覺臉部疼痛，下車檢查後發現臉頰竟然破了一個洞，不僅牙齒斷裂，舌頭也差點斷掉，滿口血。隨後赴醫治療無生命危險，但牙齒一共受損7顆，顎骨缺損，舌頭功能降低，導致日後說話吃力。

經警循線追查得知，犯人為中正橋下一間機車行的李姓老闆，案發當日李男正在進行空氣槍試射，並要求其中一位職員在橋墩下擺放靶箱，僅簡單確認過沒車輛經過就試射，未料，試射第2發時卻不慎擊中吳女。

槍擊誤傷案件發生後，檢警調查出李男經常在臉書炫耀槍枝，深入追查後查扣一共18把空氣槍，其中不乏改造與具有殺傷力的槍枝，經偵辦後依殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例等罪起訴李男。

北院審理期間，法官勘驗刑事局鑑定槍枝的結果，確定其中有12把空氣槍具有殺傷力，甚至有其中一把長槍動能超過300焦耳，比警方配槍還要有威力，並認定李男深知槍枝具有威脅性，依非法持有空氣槍判處2年10月；非法販賣空氣槍等3罪判處2年8月，合併執行3年8月。全案可上訴。

(中時新聞網)