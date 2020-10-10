王羽2011年以《武俠》問鼎第48屆金馬獎最佳男配角。（圖／中時資料照片）

馬海倫稱王羽逝世。（圖／翻攝自馬海倫TVB微博）

「獨臂刀王」王羽去年在金馬獎上由主席李安頒出終身成就獎，女兒王馨平當時上台代為領獎，透露父親年初進加護病房後來康復，打趣說：「是因為還沒有拿到這個獎，所以他不甘心。」今(10日)TVB演員馬海倫發文稱王羽過世，女兒王加露滿臉疑惑否認，強調：「我爸很好啊！」

貼文一出，網路瘋傳王羽病逝的消息，詢問王羽的女兒王加露，她回應說：「他很好啊！搞不懂為什麼外面又在傳他怎麼了。」對於馬海倫發文，她說：「她為什麼不求證就亂寫，我爸生病她有來探視過嗎？有這麼熟我怎麼不知道。」並希望馬海倫對自己沒求證的事能對外道歉。

目前王羽都在台灣的醫院治療，他的3個女兒之一王馨平在香港演藝圈發展，平時多由王加露照顧，她提到父親病況，稱目前還算穩定，一直都在醫院希望得到最好的醫療照顧，如果沒有下雨，每天都推他去公園曬太陽，每天都在做復健治療，每2、3天就會去陪伴老父。

2015年王羽傳出在泰國曼谷機場暈倒，所幸及時送往醫院，經診治為急性腦出血（中風），兩度做開腦手術，幸好開刀後狀況回穩，王馨平當時感謝醫生救治，傳王羽醫療費逾200萬港幣（約861萬台幣），她未否認，只說：「是不便宜，但最重要是爸爸沒事，其他都是其次。」

王羽後來回台灣休養，引來不少圈內好友關心，王馨平婉拒各界探病，希望讓父親好好休息。去年王羽和王童獲選為第56屆金馬獎終身成就獎得主，但王羽不僅無法言語、不良於行，進食還需要鼻胃管，經由家人討論下，不忍父親憔悴模樣在眾人面前曝光，由女兒王馨平和王加露代父親從李安導演手上接下終身成就獎，王加露當時熱淚盈眶地說：「爸爸以前是大俠，現在還是意志力堅強的鬥士。」

王羽1960年出道，1963年以電影《獨臂刀》走紅，後來演而優則導，拍攝電影《龍虎鬥》，他有過兩段婚姻，第一任妻子為演員林翠，1975年過世，3年後他再娶王凱貞，2年前他被周刊拍到坐著輪椅在看護陪伴下曬太陽，臉頰消瘦。

今TVB演員馬海倫突然發文：「王羽大哥一路走好，從邵氏公司到現在相識超過50年，在台灣合作縦橫天下大家相處咗4個多月，還有張衝大哥演我哥哥，那段日子我還記得很清楚，往事只能回味。南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛」，引發議論，但已被王羽女兒否認。

(中時新聞網)