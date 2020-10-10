典禮會場擠滿2千多人，不少人身穿國旗裝，頭戴國旗帽，向國家表達最高敬意。（黃婉婷攝）

今年共有3萬面國旗和眾人相見歡，數量比歷年還多。（黃婉婷攝）

參與典禮10餘年的民眾，今年特地帶著小孫子前來共襄盛舉。（黃婉婷攝）

國慶日登場，位於中壢的忠貞新村，今年已連續第26年舉行升旗典禮，3萬面國旗飄揚於雲南文化公園周邊，現場擠滿2千名「國旗粉」，一同祝中華民國生日快樂。主辦典禮的國旗屋米干業者張老旺笑說，國旗代表國家，感謝大家每年的支持，讓他相當感動。

高齡80歲的張老旺，身為孤軍後代的他，26年來堅持自費在雙十國慶舉辦升旗典禮，起初僅有不到5位參與，後來搖身一變成為地方盛事，吸引不少跨區民眾前來朝聖，成為熱門打卡景點。今年的國旗數高達3萬面，比往年還多，懸掛位置從龍東路一直綿延至雲南文化公園周邊，畫面相當壯觀。

升旗典禮於10點半登場，大面國旗在人潮簇擁下緩緩進入會場，接著由樂儀隊大秀花式操槍，炒熱現場氣氛，張老旺、桃園議長邱奕勝、桃園副市長李憲明隨後上台，領著眾人高唱國歌，雖然途中因繩子卡住旗桿未能順利升起，但張老旺擔保等等就會升上去，大家無須擔心。

為宣揚理念，張老旺請出10大金釵高舉牌匾，上頭分別寫著「我愛國旗、國旗至上、不分黨派、自動自發、從不參選、謝絕捐款、不論政談、個人行為、旗海飄揚、不分族群」，也率眾齊喊「中華民國萬歲」，期盼喚醒更多民眾愛國的心。

會場擠滿老中青3代民眾，不少人身穿國旗裝，用行動表達對國旗的尊敬之意，還有民眾連續參與10餘年，今年特地帶著小孫子前來，要年輕世代勿忘國家思維；非本地住戶的吳小姐，為和2個5歲女兒解釋國慶意義，特地從八德前來觀禮，直呼「非常新鮮」、「熱血沸騰」。

(中時 )