大陸政府近年力推「大健康」產業，2020年市場規模可望至人民幣（下同）10兆元，並預計2023年將達到14兆元。中國國務院10日發布文件指出，加強全民健身場地設施建設，推動公共體育場對外開放、降低收費，推進「互聯網＋健身」，並要求房地產開發商須按照規劃配建健身設施，並進行嚴格查處。

新浪財經10日報導，中國國務院辦公廳發布「關於加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見」，提出完善大型體育場館免費或低收費開放補助政策，支持公共體育場館向社會，以及學校進行體育活動提供免費或低收費。

國務院並提出，加強推進「互聯網＋健身」，之後將依靠現有平台和資源，委託專業機構開發基於PC端、行動端和第三方平台的國家社區體育活動管理服務系統，運用市場化方式打造「全國社區運動會」品牌，鼓勵各線上、線下社區賽事活動自願加入平台，提高全民健身公共服務智慧化、資訊化、數位化水準。

另外，中國國家體育總局副局長李建明表示，體育總局將配合中國住建部要求，監督指導房地產開發企業按照規劃設計要求配建健身設施，嚴肅查處未按照城市規劃要求配建體育設施的業者，並將此類不良行為納入誠信不良信用記錄。

根據前瞻產業研究院發布的「中國大健康產業戰略規劃和企業戰略諮詢報告」統計數據顯示，預計2020年大陸「大健康」產業規模可突破10兆元。未來3年的年均複合增長率約12.55％，預計2023年產業規模將達到14.1兆元。

(工商 )