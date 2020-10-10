當前中美關係緊張，美國總統川普此前已下令要加強監管美國上市的中概股，甚至計畫要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌，迫使不少中概股返港進行第二上市以分散風險。但據外媒統計，不少中企仍視美股為上市首選地，2020年中企在美國首次公開售招股(IPO)集資額預料反而將創下6年新高。
香港經濟日報10日援引外媒報導指出，2020年以來，中企在美國IPO集資額已達91億美元，且金額還在不斷增加。譬如，中國線上房地產仲介平台貝殼找房今年7月赴美上市，集資約24億美元，創下中資企業今年在美國IPO之最。緊隨其後的是電動汽車製造商小鵬在兩周後通過IPO，籌資17億美元。
接下來仍有中企赴美上市蓄勢待發，目前名創優品已啟動美國IPO，集資額達5.62億美元；平安保險旗下陸金所也在8日遞交美股上市文件，市場傳聞其擬籌20億至30億美元。
(工商 )
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