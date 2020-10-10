2020國慶焰火將於今晚在台南市安平區漁光島施放，預估將湧進20餘萬人。台南市政府動用310輛大客車，並規畫5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車，畫設4萬餘個汽機車停車格位，還從上午10時起實施分層管制分流人潮、車潮，市府交通局呼籲遊客多多利用台鐵、高鐵接駁公車，以及查看2020國慶焰火網站（https：／／20201010.tainan.gov.tw／），擬定最適合的方案，共同維護交通順暢。

交通局長王銘德表示，為迎接20餘萬名遊客到台南觀賞國慶焰火，市長黃偉哲指示運用雙鐵運具、區外停車接駁、分層管制、調撥車道等措施，分流人潮、車潮，讓遊客能平安順暢共享國慶假期。

王銘德指出，今天上午9時起，交通局、警察局等相關單位成立的國慶假期交通疏運小組，即進駐大台南智慧交通中心，全程監控國慶焰火主會場、3大副會場周圍地區的交通狀況，並適時調控號誌維持交通秩序，還針對違停的車輛加強拖吊，維持管制區內的交通順暢。

王銘德說，從今天上午10時起實施的行人徒步區管制措施，台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西；11時擴大到觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

中午12時起，育平路以西管制汽車進入，機車仍可進入，已進入的車輛必須停放在管制區內的臨時汽機車停車格，為確保道路順暢，違停車輛一律拖吊，遊客可搭乘區內接駁公車在主會場（戀愛廣場）、台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）、安平老街等地遊玩，歡迎多多使用。

(中時 )