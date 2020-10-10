“Definitely, it was a little bit of luck that Danny Green missed that shot at the top of the key.”



Jimmy after forcing a Game 6#NBAFinals pic.twitter.com/UPRiSBbpv1 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 10, 2020

沒想到就算J.R.史密斯沒上場，也可以讓隊友跟著他腦殘！隨著湖人以108比111飲恨敗給熱火，湖人最後一波攻勢竟在馬基夫莫里斯的失誤傳球當中結束，可是當時「小皇帝」詹姆斯明明擁有三分外線大空檔，莫里斯卻堅持把球傳進禁區。

其實當時比賽時間還很寬裕，丹尼格林三分出手沒進，雖被馬基夫莫里斯奮勇搶下進攻籃板，時間還剩5.5秒，他卻毫不考慮自己出手，只想趕緊把球高吊給安東尼戴維斯，可是詹姆斯就埋伏在右側45度角三分線外，完全沒有人防守他。

要知道詹姆斯10日三分火力凶猛，三分球投9中6，更改寫他的季後賽生涯單場投進三分球紀錄，當時他也拚命跟馬基夫莫里斯要球，可惜太過緊張的莫里斯根本沒看到他，反而選擇把球吊給安東尼戴維斯出界，葬送湖人最後逆轉機會。

馬基夫莫里斯如此腦殘的表現，令人不禁回想2018年總冠軍賽G1，J.R.史密斯因為記錯比賽時間，搶到進攻籃板之後反而把球帶出禁區，也讓一旁的詹姆斯狂喊要他出手的荒誕事蹟，如今換成莫里斯做出類似行為，不知道史密斯作何感想。

(中時 )