一名不動產仲介公司女協理小萍（化名）控訴，已婚經理阿文（化名），去年3月至7月不斷對她性騷擾，不僅三度傳給她色情圖片，還傳了10次不堪入目的輕佻訊息，包括「好想跟妳打X」、「想跟妳嘿咻」、「我一定會內射」等，因不堪其擾憤而提告，同時求償209萬元精神賠償。台中地院1審判阿文賠償80萬元，台中高分院二審改判賠10萬元定讞。

小萍表示，阿文與她的對話除了出現色情圖片，文字訊息大多為輕挑、邀開房間的內容，像「我要是您男友，我一定會內射啊」、「我太久沒作（做）愛，你要跟我做愛嗎」、「晚上要去開房間嗎」、「好想跟您打炮喔」、「我性慾滿滿隨時想跟妳嘿咻」、「用您O水來寫啊」。因人格權遭受侵害，決定向文求償209萬元精神賠償。

阿文1、2審時辯稱，小萍所提出的對話記錄及簡訊截圖，並無詳細日期，且2人時常有充滿性暗示的互動，對方與其他同事也會互開黃腔，但她離職後，因聽聞別人轉述他的婚姻生活，心生仇恨之下，才會對他提告求償。但小萍否認與阿文有暖昧。

台中高分院法官勘驗雙方對話後，認為阿文假藉雙方互動良好，傳送色情圖片與性暗示言語，已讓小萍感到冒犯、難堪，審酌兩造財產狀況後，2審改判阿文賠償10萬元，全案定讞。

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(中時新聞網)