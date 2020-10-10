紐約洋基重演去年的悲劇，2019年美聯冠軍賽G6，終結者查普曼(Aroldis Chapman)在9局下平手時被太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)敲了再見轟。今日則是被光芒布拉索(Mike Brosseau)在第8局轟了超前陽春炮。

上個月查普曼曾對布拉索投過近身球，爆發光芒與洋基衝突，查普曼遭禁賽處分，沒想到又栽在布拉索手上。查普曼雖然驍勇，但他在季後賽的砸鍋紀錄已經多到令人髮指，2016年小熊隊也差點被他毀了。

2016年總冠軍賽第7戰，小熊8局下兩出局時換上查普曼，當時小熊還領先3分，但查普曼先被敲安失1分。接著戴維斯(Rajai Davis)轟出兩分全壘打追平比分，小熊被逼入延長。還好小熊命大沒死，打完第10局險勝1分，摘下暌違108年的世界大賽冠軍。

小熊成功奪冠，查普曼最後的失手也被大家原諒，然而他又連續兩年敗掉洋基的季後賽。去年他的滑球被阿土伯撈個正著，今年他的火球也被布拉索擊中，只能說他很倒楣，因為他沒有失投仍被打者猜到了。大聯盟官網指出，查普曼是聯盟史上第一位「在球隊生死戰」「8局以後」「被敲出超前轟」的投手。

(中時新聞網)