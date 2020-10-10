2020橫山藝術祭「早安．趣橫山Run」活動10日在橫山創業基地登場，計畫主持人盧圓華特聘教授說，目前高雄市政府青年局目前有5個創業基地，橫山希望成為第6個。高雄市都發局長楊欽富說，希望橫山基地能與北華山齊名。

橫山藝術祭活動10日在燕巢區橫山創業基地登場，活動包含路跑、成果展示與市集等，相當豐富，吸引許多民眾參加。高雄市都發局長楊欽富、農業局代理局長王正一、青年局長張以理等人出席。

橫山藝術祭活動10日上午在燕巢區橫山創業基地登場，圖為孩童逛市集，挑選髮飾品。（林瑞益攝）

楊欽富致詞表示，以都市計畫作為骨架，活絡社區，注入藝術細胞，包含入口崗哨美化、棚架做藝術展示，可以看出老師與設計者的創意，讓橫山更不一樣。未來在推展橫山基地，會陸續開展，向營建署爭取更多經費，開創橫山基地，達成「北華山、南橫山」的願景，讓此基地打響全世界、全台灣。

張以理致詞說，在國慶連假的第2天到橫山基地，覺得來對了，發現橫山基地的內容與青年局非常契合，橫山基地會成為青年局很好的夥伴，共同推動青年創業與育成。

目前高雄市有5個創業基地，包含DAKUO數創中心、KOSMOS體感園區、KO-IN智高點、駁二共創基地、M-Zone，皆屬於市府委外經營。盧圓華希望能成為高雄第6個基地，會繼續努力推動橫山基地。同時，也希望能達成「北華山、南橫山」的願景。

王正一說，這是他第2次來到橫山，感受到這裡有不同的魅力，吸引大家，此前有做農村再生計畫。他這次好好逛了攤位，發現青年創意市集很有意思，不僅是跨領域的實現，還有藝術性的展演，年輕朋友把水果變成水果茶，把藝品經過手繪與加工，激發創意。

(中時 )