12名港人7月底涉嫌偷渡台灣時被廣東海警截獲，目前被扣押在深圳鹽田區看守所。港警表示，今早在港拘捕9人，涉嫌協助逃犯，包括提供偷渡船及資金。警方透露，被捕的9人與涉偷渡12人為朋友關係，部分是前議員助理，另有人任職廚師、辦公室職員或音樂教師等，個別人士曾因反修例事件被拘捕。

星島網報導，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指出，今日清晨在九龍及新界不同地方共拘捕4男5女，年齡分別為27至72歲，拘捕罪行為協助逃犯。被捕人士涉及提供偷渡船隻、資金、安排偷渡前的住宿和將12人車到碼頭，及安排到台灣之後的生活等，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

何振東稱，協助逃犯是非常嚴重的罪行，行動中，警方檢獲50多萬現金、電腦、手提電話，和數十萬元的船隻交易單據。至於12人的偷渡費，由數萬元到十多萬元不等。

警方表明對報章的個別報導不作評論，但強調12名在逃人士是逃避香港刑責，外逃時觸犯大陸刑法，在大陸水域被捕，有關的行動與香港警方無關。

(中時 )