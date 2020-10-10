蔡英文總統今年國慶演說呼籲穩定兩岸關係，期盼開啟兩岸對話，對此，國民黨表示，若蔡英文真有心要開啟兩岸對話，應該從自己改變起，也應嚴格約束民進黨人士，勿再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。

今天是國慶日，蔡英文國慶演說主題為「團結台灣，自信前行」，強調只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。

對此，國民黨表示，這一直是國民黨一貫主張，呼籲大陸方面採取進一步行動，落實大陸領導人所說的不稱霸，在兩岸關係上求同存異、相互尊重。

國民黨批評，蔡英文呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊。

至於蔡英文提及強化國防，國民黨表示，維持兩岸和平與台海安全，絕不能只靠軍備與武力，政府除了提升軍備，也應考量非軍事的方法跟手段，期盼兩岸執政者能開啟對話，追求台海和平及區域穩定，這是大家共同的責任。

國民黨指出，蔡政府大談台灣防疫成果，卻避而不提民眾切身相關的萊豬進口、司法改革、勞保年改等議題，令人失望。

對於蔡英文指朝野政黨應為了自由民主的價值團結，國民黨呼籲蔡英文，高達六到七成民眾反對萊豬進口，蔡英文應本著民主價值，回歸主流民意，聆聽民眾與在野黨聲音，停止萊豬進口錯誤政策。

國民黨說，蔡英文所說對疫情後的新台灣經濟超前部署策略，期待看到政府除了口號，也能拿出有效提升台灣經濟的新做法。

關於蔡英文談到「積極作為參與區域合作」，國民黨認為，內容非常空洞，除了一再端出超前部署、價值同盟等名詞外，並未提出目標與方向的清晰闡述，也沒有具體成果的說明。

國民黨質疑，蔡英文所謂「積極參與區域及國際的多邊合作和對話」，除馬政府時期即已建立的全球合作訓練架構（GCTF）外，到底有哪些新突破？在我國區域經濟整合的策略與願景方面，又有哪些明確主張？對於當前我國加入CPTPP與 RCEP的挑戰，竟完全避而不提。

國民黨指出，在我國失去7個邦交國，以及國際組織活動的參與接連遭遇挫敗後，我國應如何突破困境，以「積極作為參與區域合作」？實際的解方到底為何？針對這些關鍵問題，在蔡英文的演說中完全避重就輕，顯然蔡英文根本無意正視這些問題核心。

共機國慶前頻擾台 蔡英文演說再強調：「示弱退讓不會帶來和平」

(中時 )